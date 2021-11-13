由抗拒到依賴　政府何時為過渡房屋刻句號

運輸及房屋局局長陳帆在本月5日出席一個過渡性房屋經驗分享會時，表示過渡屋「最少營運數年，甚至十年或更長時間」，待公營房屋供應足夠後，過渡屋數量才會減少。回想港府過往抗拒過渡屋，到今天卻改為不斷增建，這種轉變恐怕源自愈來愈多市民無法安居。更糟的是，住戶滿以為搬進過渡屋後可擺脫租住「劏房」日子，但近來竟傳出有人因租約屆滿而擔憂「回到過去」，而不是過渡到公屋。說到底，加快增建公屋才是治本的房屋政策。



住屋是香港的老大難題，回歸後的公屋量一度較為充裕，平均輪候時間曾降至兩年，到曾蔭權任期後半，私人樓價房租飆升，輪候公屋人數和時間亦增加。在梁振英任期，民間探討以過渡屋改善住屋環境。前立法會議員陳婉嫻聯同學者在2013年提倡善用閒置地來縮減建屋時間，包括搭建「天橋底貨櫃屋」，可是建議一出罵聲四起，令社會大嘆基層為何要如此「折墮」。當時的問責官員也斷言拒絕，例如前任運房局局長張炳良在《不能迴避的現實》一書回顧任內施政，透露政府內部和長遠房屋策略督導委員會認為閒置地難找，有地也應用作建公屋，改裝工廈昂貴之餘亦有欠宜居，難以克服地區障礙，遂把建議擱置一旁。

政府房屋政策成效不彰，社會結構性貧窮問題未解，居於劏房的低收入階層成為犧牲者。（梁鵬威攝）

過渡屋取態 本屆政府打倒去屆政府

轉折點出現在林鄭月娥2017年7月就任特首後。新班子在上任初期陸續表態支持過渡屋項目，而首份《施政報告》落實提供各種形式的過渡屋，並於2018年中宣布成立專責小組，協助及促成更多由民間機構推動的過渡屋，後於2019年10月訂下三年內供應一萬單位的目標。政府明言「在土地不足和供應未到位前......會設法善用現有房屋，協助長時間輪候公屋的家庭和居住環境惡劣的居民」。

特區政府之所以一改對過渡屋的立場，一來是由於住屋問題愈趨嚴峻，繼「劏房」後還有棺材房和太空艙等不合理居所；二來諸如「要有光」等機構自發募集私人單位再廉租給基層，社會服務機構積極引入外地暫租住房計劃，政府加入可說只是順勢而行；三來有私人發展商願意借出土地和舊樓以興建單位，有望大量增加過渡屋供應。

廣建過渡屋應僅為權宜

隨着近年各類型的社會房屋漸次啟用，過渡屋的位置和裝潢亦較當初的「天橋底貨櫃屋」設計理想得多，不少住戶在入住期間增強人際網絡和改善健康，因此作為一個權宜之計來說，過渡屋算是一個可取的政策。也正因為這樣，現屆政府似乎也是十分樂於延續此一政策，繼於去年1月先提升單位供應量為1.5萬個後，今年《施政報告》又再推高數量至二萬個。

陳帆於過渡性房屋分享會中指，現時已有2,000個單位正在營運，明年中將有多4,000個單位落成，預料後年中會再多1萬伙投入服務，達標指日可待。（黃寶瑩攝）

不過，相對於12.2萬居於住環境欠佳的住戶，2萬過渡屋終究還是杯水車薪。尤其令人憂慮的是，在幫助少數基層住戶擺脫惡劣居所的同時，政府好像也開始捨本逐末地試圖以「多快好省」的過渡屋來替代公屋。官員常稱過渡屋易於裝卸和單位價格較廉宜，較快改善住屋質素，反觀覓地興建公屋進度至今仍舊未見明顯改善。

陳帆稱要「十年或更長時間」營運過渡屋，更指單位數量「沒有最多，只有更多」，實際已跟明言措施會恆常化無甚差別。另一方面，增建數量之舉背後還不排除政府是在掩飾當初承諾供應量未達標，因為到明年底政府已落成及預計竣工的單位量只有約6,700個，估計到2023年第二季才達1萬單位以上，故此唯有以增加數量來合理化落後進度。

關鍵仍是公屋短缺

就算從執行的層面而言，現行過渡屋措施亦存在眾多問題。近日組合社會房屋「南昌220」成為輿論焦點，因為有住戶擔心明年9月兩年租約完結前未能獲編配上公屋，但項目暫借的土地已經確定須在年底交還給發展商，故此他們很大機會需要重回「劏房」生活。現時此項目當中有18戶獲安排或將獲編配公屋，剩下約60戶則要搬遷。負責籌辦項目的香港社會服務聯會正籌劃調配社工協助搬遷和覓屋，並將安排此類住戶轉到同類項目居住或是與其他人合租單位。

2020年10月29日，林鄭月娥參觀位於深水埗南昌街的過渡性房屋項目「南昌220」。（政府新聞處）

「南昌220」的例子揭示了過渡屋借用臨時土地和單位的最大缺點，那就是租期有限且住戶未必能夠在期滿前等到編配公屋。由於項目的研究、勘察和審批耗時，加上疫情拖慢進度，土地的五年租借期當中其實只有兩年是真正留給租戶搬進去居住。儘管這些租戶本來已經輪候公屋至少三年，但最新平均輪候時間已升至接近六年，所以他們擔心約滿後的處境也在情理之中。

政府回應稱「南昌220」項目作為同類項目之首才要較長時間籌備，又指未來組合房屋大部份年期不少於七至八年，但這回應當然未能讓住戶及社會釋疑。畢竟若有家庭在一個長租期項目中的後半或後三分之一時期才入住過渡屋，他們仍然有機會在土地租期完結前未獲上樓。況且陳帆近日表示公屋輪候時間要到2027/28至2031/32年度方有望明顯改善，在此之前一般申請者輪候公屋的時間照計不太可能縮短多少。

同樣值得注意的是，為了避免出現租約不夠長的尷尬情況，營運機構未來或會傾向甄選輪候時間較久和較大機會即將配屋的家庭，而不是申請當刻居住環境比較惡劣的家庭。這種情況一旦出現，變相會削弱過渡屋本身協助困苦基層的效果。

雖然政府從來沒有保證過渡屋租戶的下一站必是公屋，但當局與房委會曾稱會以一般申請者平均約三年獲首次編配單位為目標，故此市民理解過渡屋是上樓之前一站亦是合理期望。「南昌220」項目的困局正好說明，過渡性房屋項目要暢順運作，給更多家庭更快擺脫惡劣居所，滿足這合理期望，政府還是避不過加快增建公屋。只有上樓有期，基層才可避免停留在過渡屋階段或者重回「劏房」、「棺材房」。歸根究柢，過渡屋只是應對惡劣居所充斥而公屋短缺的產物，本身不應恆常存在。過渡屋措施要稱得上成功，政府須明確為其設下結束之日，而十年一定是太長。