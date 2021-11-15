COP26｜煤炭發電「敲響喪鐘」　加電費是為能源轉型走更遠的路？

剛結束的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）達成共識，首度把控制使用煤炭納入協議，但因印度反對，最終把「淘汰」使用煤炭修改為「逐步減少」使用。大會主席岑浩文（Alok Sharma）在最後致辭時更一度哽咽，無奈形容為「脆弱的勝利」。



英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，雖然對修正感失望，但能獲190多個國家承諾減少使用煤炭，已是一件了不起的事情，並強調這是為煤炭發電「敲響喪鐘」。誠如聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）警告，世界依舊處於「災難」邊緣；減碳目標不能淪為「漂綠」口號。



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當各國領袖正在英國格拉斯哥舉行氣候峰會之際，香港政府與兩所電力公司在上周二（11月9日）宣布明年的電費加幅。中電和港燈將分別加價5.8%和7%，政府和兩電均表示是次加幅主要是由於全球能源價格上漲，並預告電價將會因為「碳中和」的時間表而有上升壓力。

面對嚴峻的氣候問題，使用可再生能源無疑是大勢所趨，但面對能源轉型的問題，政府卻似乎迴避了箇中關鍵——社會成本。根據《香港氣候行動藍圖2050》，政府早勾劃本港的能源轉型策略，但有關能源轉型的社會成本、代價與確實時間表卻未有細析。

反觀今次主辦氣候峰會的英國政府，在會議前公布《零碳策略：重建更綠色》（Net Zero Strategy: Build Back Greener），詳細剖析面對氣候暖化的行動藍圖，當中很大篇幅集中討論大眾關心的社會成本問題。文件亦詳述政府對能源轉型及「氣候正義」等問題的看法，並且強調價格平衡機制的重要性，甚至表明維持低價格的能源是未來零碳策略一大重點。港府可藉此借鏡英國經驗，開誠佈公才是最有效說服社會接受政策的辦法。

詳細內容請閱讀第291期《香港01》電子周報（2021年11月15日）《借鏡氣候峰會 在能源轉型上走更遠的路》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。