Marvel《永恆族》影評｜時間自會證明的「超級英雄」經典作

一如影迷所料，《浪跡天地》導演趙婷（Chloé Zhao）執導的《永恆族》（Eternals），為漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，MCU）注入了不一般的色彩，電影的層次複雜，有論者認為時間會證明這是超級英雄電影的經典作。



不同種裔的演員飾演永恆族英雄，遊走於不同古文明，守護着人類，與人類共存上萬年。（電影劇照）

「10位永恆族超級英雄」

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《永恆族》的兩大主題是自由意志（Freewill），以及愛這個世界（For Love of the World）。永恆族自身只是工具，沒有自由意志，但面對人類，卻要尊重他們的自由意志，不可過度操控。這是永恆族的永恆矛盾：沒有自由意志，卻要守護自由意志的原則。因此，電影注入了第二個主題來化解矛盾：愛這個世界是最高的準則，這個世界是人的舞台，人雖然不完美，但值得同情憐憫。

永恆族就像天使，聽命於造物神，寄居地球，守護人類。但隨着劇情發展，他們愈來愈像耶穌，又愈來愈像撒旦；他們像耶穌，因為他們愛世人；他們像撒旦，因為他們反抗神明，背叛神意。永恆族既可以是光明天使，又可以是黑暗使者……

《永恆族》刻意用上德國浪漫主義畫家Caspar David Friedrich《海邊修士》（The Monk by the Sea）作其中一場背景，這幅名畫透視了趙婷的電影藝術力量來源：獨自面對自然世界的浩瀚，以沉思進入神人交流。

詳細內容請閱讀第291期《香港01》電子周報（2021年11月15日）《《永恆族》：愛這個世界》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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