六中全會｜毛鄧時期兩次劃時代的六中全會

日前舉行的中共十九屆六中全會通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，確立習近平的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。巧合的是，在過去，亦有兩次六中全會在中共歷史上具有里程碑式意義：第一次標誌着中共開啟毛澤東時代，第二次則象徵着走進鄧小平時代。
中共六屆六中全會：開啟毛澤東時代
1938年9月29日至11月6日，中共在延安召開六屆六中全會。
這次全會主要有兩個看點。一是規定中共中央要「以毛澤東為首」，進一步鞏固了毛澤東在全黨的領導地位；二是提出「四個服從」，後來被寫入黨章，成為中共民主集中制的「定海神針」。
中共十一屆六中全會：走進鄧小平時代
1981年6月27日至29日，中共十一屆六中全會在北京舉行。
這次全會主要看點也有兩個。一是通過了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》（簡稱決議）。這一決議徹底否定了文革，並稱毛澤東在文革中犯了嚴重錯誤。二是形成了以鄧小平為核心的中共第二代領導集體。
系列報道：
開啟毛時代與鄧時代的兩次六中全會詳細內容請閱讀第291期《香港01》電子周報（2021年11月15日）《開啟毛時代與鄧時代的兩次六中全會》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
第291期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：