六中全會｜毛鄧時期兩次劃時代的六中全會

日前舉行的中共十九屆六中全會通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，確立習近平的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。巧合的是，在過去，亦有兩次六中全會在中共歷史上具有里程碑式意義：第一次標誌着中共開啟毛澤東時代，第二次則象徵着走進鄧小平時代。



中共六屆六中全會：開啟毛澤東時代

1938年9月29日至11月6日，中共在延安召開六屆六中全會。

這次全會主要有兩個看點。一是規定中共中央要「以毛澤東為首」，進一步鞏固了毛澤東在全黨的領導地位；二是提出「四個服從」，後來被寫入黨章，成為中共民主集中制的「定海神針」。

毛澤東的領導地位得以奠定，是自中共六屆六中全會開始。（Getty Images）

中共十一屆六中全會：走進鄧小平時代

1981年6月27日至29日，中共十一屆六中全會在北京舉行。

這次全會主要看點也有兩個。一是通過了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》（簡稱決議）。這一決議徹底否定了文革，並稱毛澤東在文革中犯了嚴重錯誤。二是形成了以鄧小平為核心的中共第二代領導集體。

系列報道：

解讀十九屆六中全會：中共究竟說了什麼

中共三份歷史決議 從問題到成就的變奏

輿論場：不同以往的歷史決議 備受矚目的習近平

過去九年習近平還做了哪些事比肩毛鄧？

開啟毛時代與鄧時代的兩次六中全會詳細內容請閱讀第291期《香港01》電子周報（2021年11月15日）《開啟毛時代與鄧時代的兩次六中全會》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第291期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

解讀十九屆六中全會：中共究竟說了什麼

政治二分不合時宜 新議會須集中精力解決問題

由抗拒到依賴 政府何時為過渡房屋劃句號

從《無窮之路》的成功看香港「扶貧」之未來

西媒熱衷「武統」劇本 就怕台灣入戲太深

民主峰會是拜登給自己埋下的外交地雷

總結通識科失敗經驗 未來還要怎改革？

俞敏洪：內地課外培訓「教父」的倔強