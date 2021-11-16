提出「人類命運共同體」 習近平超越毛鄧的一例

「人類命運共同體」這個概念最早進入中國政治詞典是2012年的中共十八大，在那次引人關注的換屆大會上，習近平成為中共新一代領導人。此後，中國執政黨與政府和習近平本人，均不斷向國內宣傳並向國際社會推廣這一理念。



2017年10月，「人類命運共同體」正式寫入中共黨章，成為指導中共外交的政治綱領。2018年3月，又寫入中國憲法序言，使之在國家法律層面成為一個具有法律統領意義的規範概念。

「人類命運共同體」概念還被寫入了多個聯合國決議，如聯合國社會發展委員會通過的「非洲發展新夥伴關係的社會層面」決議、聯合國「不首先在外空部署武器」決議、以及聯合國人權理事會決議等。

「共同體」這個概念是由法國思想家盧梭最先提出。（Wikimedia Commons）

中國官媒新華社日前發表文章說，人類命運共同體理念是繼毛澤東提出「三分世界」理論、鄧小平提出「和平與發展」兩大主題後，由中共再次提出的具有重大影響的國際主張，而事實上，無論從思想境界還是哲學層面，人類命運共同體思想都明顯超越了毛鄧的主張……

詳細內容請閱讀第291期《香港01》電子周報（2021年11月15日）《「人類命運共同體」是對毛鄧外交哲學的歷史超越》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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