六中全會｜第三份歷史決議聚焦成就與經驗 為習近平連任鋪路？

本次中共中央全體會議將要通過的中共第三個歷史決議，在尚未對外披露之時，已經吸引了足夠的好奇與猜測。及至上周四傍晚全會公報發布，立即受到各方的聚焦，一時間眾說紛紜。中國和部份西方媒體基於各自立場的反差顯著的解讀，已是輿論場裏的常見景象，也構成了認識本次全會的不同維度。



中共中央黨校教授張克對六中全會公報有過一番個性化剖析，他將公報的精髓要義提煉為具有內在邏輯關係的六個重要方面，概括為一組數字：13451020。

第三份歷史決議的主題是中共百年「成就」與「經驗」。（美聯社）

《明報》引述台灣中央研究院政治所研究員蔡文軒的分析稱，第三個歷史決議作為六中全會的看點，不會像前兩份決議公開對決「國際派」和「文革派」那樣，在路線上有強烈的不同。「（現階段）並沒有明顯的黨內鬥爭，或是在鄧小平的大旗下進行改革開放，即便和江、胡有別，也是手段上的不同，目的基本是一樣的」。

《紐約時報》11月8日文章《中共將出台第三個「歷史決議」，習近平重釋黨史鞏固地位》也對中共第三份歷史決議有過類似的猜測，「本周一在北京召開的高層會議將公布一份官方評價中共百年歷史的「決議」，很可能會鞏固習近平的地位，將他與毛澤東和鄧小平一起奉為劃時代的領導人。」

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