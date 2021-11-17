等不及上公屋，「過渡屋」下一站重回「劏房」？

運輸及房屋局局長陳帆早前出席過渡性房屋分享會時表示，過渡屋「最少營運數年，甚至十年或更長時間」，待公營房屋供應足夠後，過渡屋數量才會減少。



港府過往抗拒過渡屋，到今天卻改為不斷增建，這種轉變可說源自愈來愈多市民無法安居。更糟的是，住戶滿以為搬進過渡屋後可擺脫租住「劏房」日子，但近來不少住戶擔憂租約屆滿後需重回劏房，而未能過渡到公屋。



今年施政報告宣布，將原先承諾提供1.5萬個過渡性房屋單位的目標，在未來幾年增至2萬個。不過，相對於居住環境欠佳的12萬戶，2萬過渡屋終究杯水車薪。官員常稱過渡屋易於裝卸和價格廉宜，較快改善住屋質素，政府似乎捨本逐末，試圖以「多快好省」的過渡屋來替代公屋。

近日組合社會房屋「南昌220」成為輿論焦點，項目暫借的土地須交還發展商，有住戶擔心兩年租約完結前未能獲編配上公屋，憂慮重回「劏房」生活。「南昌220」項目的困局正好說明，過渡性房屋項目要暢順運作，讓更多家庭擺脫惡劣居所，政府還是避不過加快增建公屋。只有上樓有期，基層才可避免停留在過渡屋階段或重回「劏房」、「棺材房」。

歸根究柢，過渡屋只是應對惡劣居所充斥而公屋短缺的產物，不應恆常存在。過渡屋措施要稱得上成功，政府須明確為其設下結束之日，而十年一定是太長……

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