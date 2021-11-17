政治二分不合時宜　新議會須集中精力解決問題

立法會選舉提名期結束，共有154人報名，三大界別共90個席位全數有競爭，其中在10區直選及部份功能組別，均有「非建制派」人士參選。在「愛國者治港」下，理論上任何人進入政權架構均屬「愛國者」，但礙於香港特殊政治環境下，多年來不同政治勢力都歸類於「建制」、「泛民」，以至近年的「非建制」。

近日有論者認為，今次選舉有參選者自稱「非建制派」是「有問題」的，隨時過不了資格審查，有可能被取消參選資格。其實，中央領導已多次強調，「愛國者治港」並非搞清一色，而是容許多元意見，「建制」、「泛民」這種二分法已經不合時宜，現時是做實事的時候。



立法會選舉提名期結束，共有154人報名。（中新社）

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，「非建制派」這個稱號現時可視為一個「過渡」稱呼：「對於一些本身來自反對派、泛民的人來說，『建制派』被認定為一些唯唯諾諾、對北京馬首是瞻的人，但他們自認對政府有更多的批判性，不想被稱呼為『建制派』，如果和建制派放在一起，就會失去原本部份反對派選民的支持，這是要給予一些理解和時間的。但長遠來說，終會兩邊不討好。」

劉兆佳說，政治光譜將會轉移、洗牌，但無論如何都走不出愛國者的框架，而光譜轉移可能需要幾年，「估計幾年後，再稱呼自己為『非建制』會少之又少，只有愛國陣營內的不同光譜、對改革持不同的立場，在管治架構內，建制派、反對派、民主派的劃分都不會再有，也不再合乎未來政治發展的方向。」

中央修改香港選舉制度之後，政治格局已改變，如再用以前的簡單二分法看事情，未免落後於形勢。從今以後，無論是立法會還是特區政府，從政者必須是有能的愛國者，如此，就更應看重實幹，正面地鼓勵賢能之士加入政府，實行良政善治，而非負面地立場先行，將所有與自己立場不盡相同的人排除在外，最重要的是管治者要交出實績，集中精力解決各種深層次問題。

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