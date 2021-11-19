走在時代浪尖的名門望族與南洋淵源

《何福堂家族：走在時代浪尖的風光與跌宕》作者鄭宏泰從事香港望族研究多年，對香港史有興趣的讀者，可藉何福堂家族史回顧殖民前後至戰後香港如何在大中華和南洋歷史中佔一席位；熟讀近代歷史的讀者，則可透過本書探究面對政治抉擇時個人、家勢和時勢的互動。



何福堂家族經歷五代，子孫繁多，本書縷述家族在香港的民生建樹。社會過往低估何家的貢獻，除了政府因紀念何啟在九龍城填海而把機場冠以其名外，其實何啟和何妙齡亦有份籌辦今天的雅麗氏何妙齡那打素醫院。

何福堂來港前在馬六甲學習英文，來港後從事借貸和土地炒賣累積財富，並留下豐厚遺產給妻兒；其子何啟選擇留學讀醫，其後與志同道合的好友合辦香港西醫書院，培訓本地醫療人才。對讀何福堂與其他世家的故事，不難發現他們的命途緊扣大中華歷史外，亦與南洋密不可分。

過往有大量著作探討南洋華人文化和商業史，但較少突出香港的角色。香港政府近年積極推動與東盟的貿易關係，今年初雙邊的自由貿易協定和投資協定全面生效，官員、商界和民間不妨回顧昔日香港和南洋文化經貿互動史，溫故知新，說不定有助尋找未來商機，延續香港的區域和國際樞紐地位……

詳細內容請閱讀第291期《香港01》電子周報（2021年11月15日）《把何啟、伍廷芳事蹟放回家族脈落》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第291期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

解讀十九屆六中全會：中共究竟說了什麼

政治二分不合時宜 新議會須集中精力解決問題

由抗拒到依賴 政府何時為過渡房屋劃句號

從《無窮之路》的成功看香港「扶貧」之未來

西媒熱衷「武統」劇本 就怕台灣入戲太深

民主峰會是拜登給自己埋下的外交地雷

總結通識科失敗經驗 未來還要怎改革？

俞敏洪：內地課外培訓「教父」的倔強