劏房式幼兒教育製造社會分化　窮人抵死輸在起跑線？

香港政府任何政策都用劏房模式去推動。劏房模式是什麼意思？就是把責任外判，背後反映了特區政府沒有任何國家觀念。因為一個有國家觀念的政府，必然會處理這種涉及基本民生的房屋居住問題。香港出現劏房、納米樓等情況，說明了特區政府不僅保護謀求利潤，甚至助長不擇手段，做一些合法但不合道德的事情。



大家都會同意納米樓和劏房是不合道德的，尤其是那些把廚房廁所睡房結合一起、衞生環境惡劣的劏房，竟然可以在香港這個什麼都號稱世界第一、什麼都是世界級的城市出現，非常不合人道。香港政府花幾百億去弄一個西九文化區，與此同時，有二百多萬香港人生活在貧窮地獄之中。號稱世界級的M+博物館和劏房並存，着實諷刺。

窮人居住在劏房，接受的教育和醫療、能夠吃到的食物也是最低劣的。（陳焯煇攝）

劏房問題還只是冰山一角。香港政府在處理社會政策時，尤其是涉及低下階層的，都用劏房式管治。只要細心分析回歸以來政府各類型的政策，就會發現其功能主要是進行施捨、派糖、小恩小惠。這正是因為港府沒有國家觀念，不明白培養國民的能力和質素是最重要的，而培養國民質素，必然要把教育房屋醫療做好。

香港人現在很痛苦，因為大家不知道自己是什麼公民，有些香港人移民，就是因為到了英國可以有一個英國國民身份。香港需要做的就是鞏固香港政府的國家觀念。香港人應該有中國國民的各種權利，而不是停留在「借來的時間、借來的空間」這種落後的殖民地管治觀念，甚至出現出賣國家觀念的情況。

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有政府官員說要用二十年解決劏房問題。其實說出這種話的官員，是否有思考清楚為什麼他可以這樣說？是否這些官員應該到劏房居住一兩個星期，體驗一下窮苦人的生活？那時他們或許就能體會，在香港做一隻中產階級飼養的寵物比做窮苦人更幸福。窮人居住在劏房，接受的教育和醫療、能夠吃到的食物都是最低劣的......

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



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