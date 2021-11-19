從《無窮之路》的成功　反思香港貧窮三大癥結

講述內地扶貧的紀錄片《無窮之路》已經播出一段時間，斬獲不少好評。TVB的製作團隊跨越6個省份，走訪了14個曾深度貧困的落後地區，為觀眾呈現了不少真實又震撼的畫面。內地扶貧卓有成效，很大程度上得益於中央政府的主動介入與大量投入，那麽這種路徑對於解决困擾香港許久的社會民生問題有無借鑑意義？



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傳統觀點認爲，香港面對的是「相對貧窮」而內地的問題是「絕對貧窮」，性質不同，自然難以等量齊觀。但回歸至今，底層民眾的生活焦慮日盛，貧窮人數屢創新高，問題不可謂不嚴重。政府《2020年香港貧窮情況報告》顯示，去年有165.3萬個貧窮人口，貧窮率高達23.6%，創2009年有記錄以來新高，約四個港人中便有一人屬「貧窮」。

冰凍三尺非一日之寒。政府聲稱投放在改善民生及扶貧助弱的資源不斷增加，但自2012年重設扶貧委員會以來，貧窮問題似乎不見改善，更有惡化之勢，這到底是什麼原因？

事實上，除了去工業化致使結構性失業、社會「卡特爾化」掣肘民生（即大財團壟斷市場）這兩大相互作用的經濟結構成因外，香港貧困問題的癥結主要在於特區政府曾積極擁抱的「積極不干預」管治哲學......

魏磊杰

法學博士，厦門大學法學院副教授



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