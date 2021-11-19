地球之肺重創多時 百國承諾終止伐林將是救命靈藥？

談到減排，亦即減少溫室氣體的排放，一般的直觀印象，是聯想到節約能源、使用潔淨能源，以及駕駛電動車等；人們即使知道植物會吸取二氧化碳（CO2），卻總是忽略了把保育森林跟減排掛鈎。然而，森林其實是絕佳的「吸碳」角色。



第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）結束，協議把全球升溫幅度控制在不高於工業化水平前的攝氏1.5度，並且在化石燃料的使用等方面達成共識，此前，逾百國家亦承諾在2030年停止砍伐並恢復森林。

巴西總統博爾索納羅一直坐視亞瑪遜森林砍伐問題，如今竟願意承諾停止砍伐森林，十分出人意表。（美聯社）

去森林化（deforestation）為何是個重要議題？這要從植物所吸取的二氧化碳量說起。植物所吸二氧化碳比所呼為多，兩者之間的差稱為「碳匯」（carbon sink），意謂植物把空氣中的碳累積及儲存在自身之內。據「全球森林觀察」（Global Forest Watch）的研究顯示，2001至2019年間，森林吸收的二氧化碳相當於呼出的兩倍，而每年「碳匯」便淨吸收了76億公噸的二氧化碳，相當於美國一年排放量的1.5倍……

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