促進社會公平理所當然　香港也需共同富裕

內地宣布消滅絕對貧窮後，共同富裕正成為新的治理課題。儘管不少人對共同富裕的美好願景有所保留，但這一目標的提出，實在有其社會背景和現實意義。改革開放四十年的高速發展令中國成為全球第二大經濟體，成就舉世矚目，但經濟高速增長的背後，卻也存在發展不平衡不充分的隱憂。這一矛盾在新發展階段體現得尤為明顯，相應地，政府調整政策目標，促進社會公平和共同富裕也就理所當然。



反觀香港，發展失衡、社會財富分配不均的弊病不遑多讓。特區政府早前發表的《2020年香港貧窮情況報告》顯示，本港去年貧窮人口多達165.3萬，貧窮率為23.6%，兩者均創下2009年有記錄以來的新高，即每四人中就有一個窮人。住屋方面，截至今年9月底，一般公屋申請約有15.3萬宗，平均輪候時間為5.9年，另有20萬人生活在環境惡劣而擠迫的劏房中，承受不合理租金。

大批基層市民身處水深火熱，而大財團卻因政府的「積極不干預」積習壟斷各行各業，賺得盆滿缽滿——零售市場被怡和與和記黃埔瓜分；供電市場只有港燈和中華電力兩家供應商；房地產市場則主要由新鴻基地產、長實地產、新世界發展、恒基兆業、會德豐等龍頭企業掌控。政府的「積極不干預」和財團壟斷經濟格局不僅造成市民選擇減少，勞工福利缺失，貧富懸殊加劇，更重要的是令社會資源錯配，長期倚賴幾大行業，產業升級停滯不前，陷入民生凋敝、經濟衰疲的困局。

從這個意義上說，共同富裕對香港絕對有借鑑意義。《香港01》電子周報「共富解碼」專題一連四篇梳理了共同富裕的提出背景和理念基礎，扣連香港當下的經濟結構和民生困局，訪問人大代表、立法會議員、學者等，深入探討共同富裕對香港的啟示，不容錯過。

詳細內容請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《四個港人一個窮 資本主義也應追求「共同富裕」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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