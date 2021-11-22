Foodpanda工潮結束 平台工作者問題未解

為期六天的Foodpanda送遞員工潮，終在上周四（18日）勞資談判後結束，勞資雙方取得共識，送遞員的待遇可望改善，但只要送遞員以至同類平台工作者的自僱身份仍然徒具虛名，勞資衝突早晚會重現。政府應及早制訂符合新工作型態的勞資關係，社會亦應積極探索有助平台工作者增權的模式。



斷定平台工作者為自僱的問題在於，缺乏工傷保障。過往不時有送遞員在送餐過程遇意外，卻不獲賠償。除了工傷保障外，僱主不需為自僱者供款，支付有薪年假、遣散費和長期服務金等福利，節省大筆成本。

撥歸僱傭關係的好處是簡單，平台工作者可獲僱員般的保障，但就連他們自己也未必接受僱傭關係，一來部份工作者不願被長工時綁死，二來自僱身份有利一身多職，甚至服務多個同類平台。

零工經濟下，零工工作者的勞動權益如何保障成為問題。 （多維新聞網）

政府要為民眾和社會福祉着想，理想的做法是為平台工作者和企業訂立合理權責，使兩者有例可依，避免衝突重演。

在政府層面以外，世界各地也有民間主導、強調自主公平和互惠的平台合作組織，嘗試脫離大型平台企業支配，值得香港參考，例如紐約的網約私家車程式和組織the Drivers Cooperative……

詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《送遞員工潮結束 勞資矛盾待解》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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