習拜會具三個象徵意義

國家主席習近平與美國總統拜登上周二（11月16日）舉行了自拜登上任以來，中美雙方最高領導人的首次正式會晤。雙方願意較為開門見山地對談，而並非如兩國高層今年初阿拉斯加那次會面一般，變成自說自話，為求向自己民眾「交代」而「走流程」。這一點非常難能可貴。



是次對話具備三大關鍵象徵意義：第一，它彰顯了中美雙方領導人確實能夠在同一時空中放下成見、抵擋國內黨內的壓力，進行和平有序的透明溝通；第二，雙方高級外交官員同置一「室」，足以代表兩國在國家安全、經濟、政治、意識形態等關鍵範疇溝通，而雙方在氣候議題上的代表——克里(John Kerry)及解振華都沒有出席是次會議，可被解讀成中美雙方皆有意欲將應對全球暖化的合作放在「政治範疇」以外，以確保該議題某程度上能維持獨立性；最後，無論是對話期間還是及後的報道，中美主流媒體都採納明顯較為溫和的口脗及語氣， 美國主流媒體罕有地放下針對中國各種的猛烈批評，較多的聚焦於習近平與拜登兩人之間的個人交情。同樣，中國官方媒體及「半」自媒體也對對話採取大致正面的評價。

習近平在會晤開始時以「老朋友」稱呼拜登。不過，白宮在會晤前簡報時表示，拜登不認為習近平是「老朋友」。圖為2015年習近平到訪美國安德魯斯空軍基地時與時任美國副總統拜登走上紅地毯。（美聯社）

是次習拜會雖然並未有帶來任何嶄新的巨大突破或雙邊政策的制定，卻在「正常化」太平洋兩岸局勢層面上發揮着關鍵作用，可被解讀為「全面暫緩」：中美之間必定會維持「鬥」的局面，但在雙方領導人個人擔保下，至少能確保「鬥」而「不破」。

詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《習拜會：沒有驚喜的全面暫緩》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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