習拜會具三個象徵意義

國家主席習近平與美國總統拜登上周二（11月16日）舉行了自拜登上任以來，中美雙方最高領導人的首次正式會晤。雙方願意較為開門見山地對談，而並非如兩國高層今年初阿拉斯加那次會面一般，變成自說自話，為求向自己民眾「交代」而「走流程」。這一點非常難能可貴。
是次對話具備三大關鍵象徵意義：第一，它彰顯了中美雙方領導人確實能夠在同一時空中放下成見、抵擋國內黨內的壓力，進行和平有序的透明溝通；第二，雙方高級外交官員同置一「室」，足以代表兩國在國家安全、經濟、政治、意識形態等關鍵範疇溝通，而雙方在氣候議題上的代表——克里(John Kerry)及解振華都沒有出席是次會議，可被解讀成中美雙方皆有意欲將應對全球暖化的合作放在「政治範疇」以外，以確保該議題某程度上能維持獨立性；最後，無論是對話期間還是及後的報道，中美主流媒體都採納明顯較為溫和的口脗及語氣， 美國主流媒體罕有地放下針對中國各種的猛烈批評，較多的聚焦於習近平與拜登兩人之間的個人交情。同樣，中國官方媒體及「半」自媒體也對對話採取大致正面的評價。
是次習拜會雖然並未有帶來任何嶄新的巨大突破或雙邊政策的制定，卻在「正常化」太平洋兩岸局勢層面上發揮着關鍵作用，可被解讀為「全面暫緩」：中美之間必定會維持「鬥」的局面，但在雙方領導人個人擔保下，至少能確保「鬥」而「不破」。
詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《習拜會：沒有驚喜的全面暫緩》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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