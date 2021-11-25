思憶「香港女兒」梅艷芳

「如果有一日，我離開了舞台，有多少人會記得梅艷芳這個人？我只希望，大家在某一晚抬頭望向天空，看見其中一顆星星時，會記起曾經有個很熟悉的名字，一個曾經為你們帶來一點歡樂的人，她的名字叫梅艷芳。」——1995年4月《一個美麗的迴響演唱會》



電影《梅艷芳》首日的票房或許就是給予這位巨星最好的安慰，所有曾經被她的歌聲、演技感動過的香港人都沒有忘記她。甚至懷念她的已經不限於跟她一起成長和共同經歷香港七十、八十、九十年代光輝歲月的一代人，還包括成長在她逝世之後，對她認識比較支離破碎的一代。

儘管梅艷芳離世已經是十八個寒暑，這位一代巨星卻長留在我們的日常話語與生活之中，而我們就更像填詞人一樣為她的性格和經歷繼續編上舊曲新詞，聯繫着香港的時代脈搏。在報章雜誌，甚至各個網絡平台，我們不難發現我們仍然談論着有關梅艷芳的一切逸事。不論是她在六四後現身在美加的「民主歌聲獻中華」回應「秋後算帳」的豪情壯語，抑或被問及1997年會否移民時堅定不移地答道：「我會留喺香港。」

梅艷芳1989年5月在灣仔聲援參與民運的學生（Getty Images）

在集體記憶中所憶及的梅艷芳，或許就代表着一種香港人對於「真理在胸無私與無畏」的「大無畏精神」。她敢愛敢恨，樂善好施，不怕清算，有着鮮明的政治色彩，不懼怕強權。我們都樂於把她稱作「香港女兒」，並且願意視她為「香港良心」，甚至在她逝世後仍然不時把她與其他藝人作比較，設想她如果仍然在世，將如何應對今時今日香港社會的變化……

詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《思憶梅艷芳，思憶我們所緬懷的「香港精神」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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思憶梅艷芳，思憶我們所緬懷的「香港精神」