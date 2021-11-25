探討演藝學院未來的路向

香港演藝學院是亞洲其中一個規模最大的全方位演藝學院。它的特別之處是不由大學教育資助委員會撥款營運，而是直接受民政事務局監管。這也讓它在運作上有一定的彈性和靈活空間。



香港演藝學院從來都是專業主導而不是學術主導，但是，有一年，《施政報告》突然宣布香港演藝學院在亞洲排名第一。文化人胡恩威認為，學好技術才能夠發揮自己，這個是不變的道理。而技術在演藝學院的地位愈來愈低，原因就在於政府要求它要有國際排名。演藝學院應該思考如何重新調整定位，應該確定本身是一個技術主導、工業主導、社會面向、工作主導的學校。

他認為，演藝學院應該和香港不同中學結盟，制訂創意藝術文憑（DCA）的校本課程，形成一些音樂附中、舞蹈附中，讓學生可以從小專心學藝。此外，應讓不同的藝團在學院裏進行創作。學生應該走出校園，到真正的專業藝團裏面長期實習和工作。

2020年的《施政報告》宣布，香港演藝學院在亞洲排名第一。（黃永俊攝）

他還認為，演藝學院應該與香港影視產業建立密切聯繫，例如與無線電視（TVB）、港台等媒體建立直接的合作關係，在人才培訓上配合產業發展的需要。另一方面，應該在表演藝術場地管理及技術方面和康文署建立更密切的關係，培養人才進入康文署系統，服務社會、服務藝團。

他又主張演藝學院向內地招生，並和內地對接，成為國家級的學院。未來應對接大灣區，考慮在深圳、珠海建立演藝學院的校園……

詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《香港演藝學院須調整發展策略》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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