拜登政府的台海新玩法：「模糊政策」明朗化

備受矚目的中美領導人線上峰會話題廣泛，習近平和拜登在開場白中都釋放出友好信號。但在外界高度關注的台海議題上，雙方表述不盡相同，各有堅持，拜登政府除了重申「一中政策」，也首次在正式場合和文件的相關表述中加入對台「六項保證」（Six Assurances）。



「六項保證」是由美國在1982年和中國簽署「八．一七公報」時提出，具體內容包括：一，美國未同意對台軍售設定期限；二，美國並不尋求為台灣與中華人民共和國之間作調停；三，美國也不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判；四，美國對台灣主權的長期立場沒有改變；五，美國並無計劃修改《台灣關係法》；六，「八．一七公報」的內容並不表示美國對台軍售之前會徵詢北京意見。

11月17日，中國外交部發言人趙立堅表示，《台灣關係法》和對台「六項保證」與中美三個聯合公報背道而馳，其實質是將美國的國內法凌駕於國際義務之上，是非法和無效的。（美聯社）

在法律地位上，《台灣關係法》是美國國內法案，對台「六項保證」和中美三個聯合公報皆屬於備忘錄性質的政府政策聲明，其法律地位不如《台灣關係法》。2016年7月，美國眾參兩院先後通過決議案，以書面形式重新表述了「六項保證」，並指出「六項保證」與《台灣關係法》均為美台關係的基石，但該決議案並沒有提到中美三個聯合公報。

在今次習拜會後發布的白宮會議紀要上，美方稱依然堅持以《台灣關係法》、中美三個聯合公報與對台「六項保證」為指引的一個中國政策，堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的行為。可以說，拜登政府不折不扣落實了中國大陸不承認的《台灣關係法》與美對台「六項保證」，美國在台灣主權上的模糊政策事實上已經比「六項保證」走得更遠，而這無異於是在刺激中國大陸的底線，影響台海局勢和中美關係的穩定......

詳細內容請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《中美三公報VS美台六保證：拜登政府的台海新玩法》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第292期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

四個港人一個窮 資本主義也應追求「共同富裕」

北部都會區：熱點下的冷思考

送遞員工潮結束 勞資矛盾待解

學者談中共「第三份歷史決議」：一份面向未來的宣言書

習拜會暖風續吹 調和中美不能只靠對話

打死不離親父女 「叛逆」薩拉為杜特爾特家族鋪路？

元宇宙概念氾濫 擴增實境才是終極理想？

思憶梅艷芳，思憶我們所緬懷的「香港精神」