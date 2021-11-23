打死不離親父女　「叛逆」薩拉為「狂人」杜特爾特及家族鋪路？

菲律賓明年5月舉行總統大選，達沃巿巿長薩拉杜特爾特（Sara Duterte）宣布夥拍小馬可斯（Bongbong Marcos）出選，分別角逐副總統及總統職位。本來外界預期，民調領先的薩拉會角逐總統之位，讓由總統寶座退下來的父親杜特爾特（Rodrigo Duterte）選副總統，為何久經波折後她卻「違抗」父親的意願，甘心當別人的副手？



在達沃巿，杜特爾特早已把家族政治玩得出神入化。薩拉於2007年首次踏足政壇，為時任達沃巿長的父親出任副手。三年後，她更接任父親擔任逾二十年的巿長之位，成為達沃市最年輕的市長，亦是首位女市長，父親轉而任其副手；後來再由薩拉兄長保羅（Paolo Duterte）出任副巿長，三父女長年把持達沃巿的執政權力。

與父親的強人形象相似，薩拉不論在公在私也是一名「女漢子」。2011年，她因一名治安官拒絕其推遲拆除棚屋的命令而連環拳打對方，此暴力行徑卻讓她在全國贏得名氣，「女漢子」的硬朗形象深入民心。2015年，杜特爾特憂慮如何保留在達沃市建立的政治遺產，而且擔心缺乏政治資金，猶豫應否角逐總統，薩拉為了鼓勵父親，將自己的頭髮剃短，把照片發上社交媒體，並付上#justDUit標籤，推動父親邁向總統寶座。

礙於「總統不可連任」的憲法限制，杜特爾特當初計劃讓薩拉競選總統，自己轉而競選副總統，打造前所未有「父女檔」掌管國家，延續過往改革路線。不過，薩拉最終決定在民調領跑的情況下競逐副總統，甘願成為民調排行第二的前獨裁者之子小馬可斯的副手，外界大跌眼鏡。

綜觀歷年來這對父女面對媒體的言論，可以找到一個共通點——虛實都被狂言所掩蓋。薩拉讓出唾手可得的總統寶座，或因與小馬可斯協商甚至利益交換？薩拉看似違抗父親決策，或是謀求積累政治本錢，長遠更有效延續家族的政治影響力？這番操作背後，可窺見杜特爾特家族哪些政治玄機？

詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《打死不離親父女 「叛逆」薩拉為杜特爾特家族鋪路？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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