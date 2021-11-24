港人集體回憶｜為何《梅艷芳》是話題之作，也是平庸之作？

傳記電影《梅艷芳》是香港久違的現象級電影，開畫近兩周票房已衝破3,300萬元。電影讓觀眾追憶梅艷芳與張國榮兩位同在2003年離世的傳奇巨星。早前編劇接受訪問時透露初剪版長達四小時，梅姐與哥哥有更豐富的情感描寫，相信許多梅迷與哥哥的粉絲相當期待欣賞。



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電影《梅艷芳》由女主角的童年說到逝世，一生的大小事件如編年史般順序呈現，從青澀歲月初踏荔園台板，到披上婚紗「嫁」給舞台的告別演唱會。如果歷史片段更充實，也許就是紀錄片與人物傳記片的出色結合。

「逝去的光彩不復還」，電影顯然並未做到扣人心弦的境界。《梅艷芳》是一部平庸之作，但也是話題之作。王丹妮的演出用心用力，但未算形神俱備，在部份片段中，由於導演、配樂、美術、攝影等配合，王丹妮確實捕捉了梅艷芳的神髓，這已是相當難得。

梅艷芳在上世紀八九十年代的歌壇和影圈大放異彩，也有社會投入。電影是中港合拍製作，八九六四的「民主歌聲獻中華」、黃雀行動、辭演《阮玲玉》等，全都付之闕如。這些缺失，所有人在電影上映前已知道，但似乎這些電影沒有談論的部份，坊間卻討論得更熱烈……

《梅艷芳》影評｜緬懷「香港女兒」，以及消逝的黃金年代

詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《《梅艷芳》：逝去的光彩不復還》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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