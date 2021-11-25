《第一爐香》影評｜網民罵聲四起　許鞍華因「原罪」失手？

《第一爐香》從選角敲定馬思純及彭于晏開始，網民已經劣評連連。許鞍華三度翻拍張愛玲，從《傾城之戀》（周潤發、繆騫人演繹范柳原和白流蘇）、《半生緣》（黎明、吳倩蓮、梅艷芳分別飾演世鈞、曼楨、曼璐）到最近上映的《第一爐香》，算是機緣，也是噱頭。



有內地影評狠批，這次電影改編就像是「對張愛玲一場蓄謀已久的復仇」，小說中那些幽微的東西，全被粗暴化處理。《第一爐香》並非沒有瑕疵，但認定許鞍華不懂詮釋張愛玲，改編張愛玲分屬「原罪」，這樣評定欠缺公允。



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張愛玲的原著小說中男女主角喬琪喬與葛薇龍的互動，本來有豐富的潛台詞，劇本卻未能好好發揮；彭于晏與馬思純青春有餘，功力不足，把《第一爐香》演成了戀慕虛榮的女子遇上渣男的狗血愛情。

張愛玲在原作寫的真是愛情嗎？喬琪喬與葛薇龍是一段複雜的男女關係，小說站在中立的角度來寫，沒有所謂的忠奸，也沒有所謂的善惡。編劇王安憶卻彷彿很確定，馬思純的表演亦着力告訴觀眾——女主角葛薇龍是一個正面的角色，而且亟需同情。

《第一爐香》抹去了曖昧的空間，像一部爆谷電影，拍給渴望濫情直白畫面的年輕觀眾。葛薇龍與喬琪喬之間是一種變態的愛情？看似被控制的葛薇龍為何不能是潛藏自主性？優秀的電影改編可否重新審視一部文學經典在新時代的意義？

內地影評直指：「整個故事像落在一個架空的城市，一個架空的時代，而不是張愛玲的香港，也不是許鞍華的香港。」（電影劇照）

詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《《第一爐香》：荒謬不見得來自張愛玲》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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