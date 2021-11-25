日本修訂《少年法》｜「少年之惡」從何而來？

只要看過與青少年犯罪相關的日本電影或劇集，應該會注意到《少年法》——它經常成為劇情的核心矛盾。例如2010年的大熱電影《告白》，松隆子飾演的森口老師因女兒被自己的學生殺害而決心復仇。正是因為犯罪者受到《少年法》保護，森口無法以合法手段獲得正義，面對毫無悔過之心的犯罪者，絕望的她只能訴諸「私刑」。



觀眾也許會質疑這種不合情理的法律有何存在必要，日本民間呼籲廢除《少年法》的聲音一直存在，促當局將青少年犯罪當作成年人審理。



1922年制定的《少年法》，初衷是「保護主義」——青少年人格發育尚未成熟，不能為自己的行為負全部責任，而且在適當的教育下改過自新的機會比較高，因此應以保護和教導為主。多年來，《少年法》對少年犯真實身份和釋放後的行蹤嚴格保密，也不會告知受害者家屬。正因為法律未能為受害者家屬提供消除傷痛的方案，才會出現無休止的私刑復仇。

今年年中，日本國會通過修訂《少年法》，將刑事責任定義中「未成年人」的年齡上限從20歲下調至18歲。然而，在許多抱持保護主義的法律界人士和社會學者看來，《少年法》從保護到嚴懲的轉向卻未必是一件好事，原因何在？世上可有無緣無故的恨？少年之惡從何而來？又該如何根除？

1997年發生了轟動全國的「酒鬼薔薇聖斗」事件，一名14歲中學生殘忍殺害了兩名小學生；疑犯曾以「酒鬼薔薇聖斗」的名義向傳媒發表犯罪聲明書。（網上圖片）

詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《少年之惡從何而來？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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