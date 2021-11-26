Meta隱藏商機｜「元宇宙」意味什麼？ AR找回人類快樂？

Facebook上月宣布改名Meta進軍元宇宙（metaverse），近期多個不同領域的科技業者也紛紛以元宇宙願景招徠，元宇宙已成為近來最火熱的未來科技及投資新思維。

目前元宇宙概念仍流於空泛，為什麼有業者堅信擴增實境（AR）才是元宇宙的終極理想？



元宇宙已成最火熱的未來科技概念，不同業者都在開展自己的元宇宙。圖為Microsoft月初發表，供職場使用的虛擬化身協作功能Mesh for Teams。（Microsoft圖片）

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前在開發者活動大會Facebook Connect介紹，元宇宙是提供沉浸式體驗及讓人置身其中的互聯網，「你可以做到幾乎所有想像到的事，與朋友和家人一起工作、學習、玩耍、購物、創作。」

《彭博》報道更形容，「元宇宙是加密貨幣、虛擬遊戲和資本主義碰撞之處」。《Minecraft》和《Roblox》的遊戲玩家可自行設計「虛擬體驗」，區塊鏈遊戲《Axie Infinity》以非同質化代幣（NFT）的「遊戲化金融」（GameFi）模式，讓玩家可以邊玩邊賺。各公司對元宇宙各有不同基礎和着眼點，去年新冠肺炎疫情限制社交距離，《要塞英雄》（Fortnite）在遊戲內與人氣歌手合作舉行虛擬演唱會，叫好叫座。

不過《Pokémon GO》遊戲開發商Niantic行政總裁John Hanke強調，沉浸在3D世界可能是一種娛樂體驗，就像我們用家庭影院器材觀賞電影，但這不是我們要度過一生大部份時間的地方。他提出，AR才是令人類自然互動的方式，「（AR）鼓勵每個人走出去，與周圍的人和世界建立聯繫，這是讓我們最快樂的事情。科技應該用來改善這些核心的人類體驗——而非取代它們。」

隨着元宇宙概念極速興起，Meta將不會是未來唯一的元宇宙。怎樣才能真正實現元宇宙？真實世界與元宇宙的界線在哪裏？不同元宇宙之間如何相互操作？眾多問題尚待科技業者與大家一起發掘與回答。

詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《元宇宙概念氾濫 擴增實境才是終極理想？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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