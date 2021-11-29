美版「天與地」：少女足球隊遇空難　留下「吃人」懸案

今年是神劇《天與地》十周年，許多觀眾再談起這部經典劇集及重溫金句。無巧不成話，近期大熱美劇《Yellowjackets》的故事情節及設定幾乎就是美版《天與地》。



《Yellowjackets》講述美國高中女子足球隊遇上空難，倖存者在兩年後才被發現。這群天之驕女原本取得名牌大學入學資格，無憂無慮地度過青春期，經歷這場重大變故後，各人紛紛走上不一樣的人生。



《天與地》是一套典型的後設劇集，在當年造成轟動，可是在拍攝與創作上留下不少遺憾，《Yellowjackets》在人物描寫與情節鋪敘上都較成熟；《天與地》有「消失」的家明，此劇亦用上蒙太奇的手法，不斷暗示這一群生還者可能吃過人肉，以此營造謎團。這些空難倖存者已經近不惑之年，她們的人生與心靈都有不同程度的扭曲，兩相照應，確實可以看到一些《天與地》的影子。

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如果一班少女經歷空難被困荒林，她們會怎樣求生？在災難之前她們的關係是否融洽，會否暗地頻生齟齬？她們在生活之中的困惑是什麼，遇到巨變後這些疑難如何影響她們的人生？從荒野回到城市，她們的命運有什麼變化？此劇的眾多人物各有鮮明獨特的人格面向，劇情像洋葱一樣層層剝開，吸引觀眾一直追看下去。

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詳細分析請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《《Yellowjackets》：不惑之年回首 刻劃人性陰暗》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。