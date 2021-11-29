「香港再出發大聯盟」日前舉行選委會界別論壇，51名參選人齊集，介紹政綱及就指定議題發表意見。長達四個多小時的論壇「一片詳和」，51人各自表述政綱、理念，以往選舉論壇常見的唇槍舌劍以至人身攻擊，皆不復見。



「香港再出發大聯盟」日前舉行選舉委員會界別論壇，51名參選人齊集，介紹政綱及就指定議題發表意見。（廖雁雄攝）

誠然，以往在建制、泛民嚴重對立之下，選舉論壇成為互相攻訐、挖黑材料的場所，不同政見的候選人互揭瘡疤，對罵可說是家常便飯，亦就不同問題攻擊對手立場，可謂「火花四濺」。

選舉改制後，「建制」、「泛民」二分已不合時宜，在「愛國者治港」的主旋律下，參選人談得更多的是如何解決香港經濟、民生問題，比拼的是政綱和理念，並非以挑動矛盾、「拗贏」對手為目標，營造出一場「君子之爭」，呈現新制度之下的新氣象。

工聯會等多個勞工組織舉辦交流會，向立法會選委會界別候選人介紹聯合政綱，希望當選議員今後合作推動勞工政策。（資料圖片）

今次選舉的新模式，還包括候選人競爭、合作並存的「政治生態」。選舉會界別51名候選人爭奪40個議席，理論上每一個人均要與另外的50人競爭，然而卻出現聯合拉票活動，不少政黨與獨立候選人一起拜票。當中的原因是選委會界別採用全票制，選委必須在選票揀出40人，不能多亦不能少，因此有候選人有合作空間。政務司司長李家超就指，競選活動不像以往般上演人身攻擊鬧劇，更有參選人「聯合拉票」，反映出是次選舉既有競爭亦有質素。

政務司司長李家超指，競選活動不像以往般上演人身攻擊鬧劇，更有參選人「聯合拉票」，反映是次選舉既有競爭亦有質素。（中新社）

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詳細內容請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《立會參選人趨「和諧」 新選制呈政治新氣象》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。