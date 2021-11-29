周報獨家精選｜還有人記得「香港女兒」梅艷芳的精神嗎？

「The show must go on！……這幾十年來，我都沒見過香港像現在這麼慘。以前好景，我們到處去幫人；現在逆境，我們更加應該站出來幫助大家。這個1:99音樂會，除了用來籌款成立基金幫助SARS康復者及其家人，其實最重要的，是想藉着這個機會，幫我們的醫護人員打氣，幫香港打氣！」一齣記載香港已故傳奇巨星梅艷芳的人物傳記電影《梅艷芳》，一幕她在2003年沙士疫情期間罹患子宮頸癌仍然堅持籌辦抗疫音樂會的情節，一段她對着畏首畏尾的政府官員堅定不移地痛陳利害的對白，無不把觀眾的思緒拉到交錯的時空當中，紛紛感慨今非昔比，甚至緬懷那些隨着這位「香港女兒」一同逝去的黃金時代和香港精神。

梅艷芳短短四十年的傳奇人生確實伴隨着這座城市飛越跌宕，儘管不同政治陣營或會選擇性地對她投射某種政治想像，但相信沒有人會不佩服她的堅毅、專業和勇敢—這也正正是這個彈丸之地得以閃耀世界的良好特質：因為堅強不屈而拼搏努力，可以從輟學賣藝的小歌女變成無人能及的大人物；因為兼容並蓄而大膽創新，可以帶領香港開創中外和新舊混雜的流行文化先河；因為秉承公義而是非分明，可以勇敢聲援「八九民運」、正面看待國家發展、大膽譴責無良傳媒、致力推動港人團結。但諷刺的是，當我們悲觀消極地懷念往年，似乎忘卻了我們同樣是「香港兒女」，只能在虛無主義當中怨天尤人，甚至灰心喪志離鄉別井，而不懂得延續梅艷芳竭盡全力都在踐行的香港精神：要讓演出繼續，讓香港的精彩繼續！

詳細分析請閱讀第293期《香港01》電子周報的報道。

梅艷芳在演唱會穿上婚紗，決定「嫁給舞台」。梅艷芳是香港流行文化中的標誌性人物。在 1985 年至 1989 年之間，她曾連續五年奪得十大勁歌金曲獎的最佳女歌手大獎，風頭一時無兩。（資料圖片／視覺中國）

立會參選人趨「和諧」 新選制呈政治新氣象

改制後首場立法會選舉12月舉行，新增的選委會界別成為焦點之一，共51人爭奪40個席位。與以往立法會選舉壁壘分明、互相攻擊不同，今次選舉明顯比較「和諧」，參選人之間雖是競爭對手，但表現出的是「君子之爭」，擺脫過往政治立場先行的做法，可算是完善選舉制度之後的政治新氣象。

請按此閱讀全文。

「香港再出發大聯盟」日前舉行選委會界別論壇，51名參選人齊集，介紹政綱及就指定議題發表意見。（廖雁雄攝）

舊區重建「士紳化」的掙扎：在消失中傳承

時代更迭，城市老化的問題愈發嚴重，市區更新漸漸變成一種不可逆的趨勢，隨之而來的「士紳化」也無處不在。市區重建局所構建舊區重建的「美夢」，對當區居民而言，更像是一場無奈的「惡夢」。以往所熟悉的家園，轉眼被豪宅高樓包圍，老店租戶因重建後租金翻倍而被逼遷，諸如此類的例子在香港比比皆是，在地文化卻在慢慢消逝。

請按此閱讀全文。

囍帖街原來是庶民生活的日常出入之地，今天卻轉換成高檔身份、豪宅內涵。（李澤彤攝）

蘋果轉軚推新政 維修權運動勝仗？

電子產品維修權（electronics right to repair）運動近日出現轉折。蘋果（Apple）長久以來極度限制消費者要到其官方認可店舖維修手機、電腦，本月中卻轉軚推出新政策，讓消費者較容易自行維修其電子產品。在另一科技巨頭Microsoft上月也有類似讓步下，蘋果為什麼會改變態度？是次轉軚對於維修權運動又將會有何影響？

請按此閱讀全文。