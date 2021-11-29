Netflix《紅色追緝令》影評｜夢幻明星卡士　燒錢燒出爛片？

本年度Netflix最高收視劇集，毫無懸念屬全球話題作《魷魚遊戲》（Squid Game），社交媒體Facebook、TikTok、Twitter湧現大量有關《魷魚遊戲》的帖文、短片及迷因（Meme），聲勢一時無兩。網羅夢幻卡士組合、Netflix最高製作成本的《紅色通緝令》（Red Notice），預料穩座年度最高收視電影寶座。



+ 3

Netflix歷來投資最大、成本高達2億美元的《紅色通緝令》甫上架，一如所料迅速登上點擊排行榜首位。Netflix一直沿用「明星方程式」，《紅色通緝令》聚集三位當時得令的巨星：「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），加上大型動作場面及周遊列國的設定，創作團隊盡情燒錢，無疑是電影的最大賣點。

可是，高昂成本與質素卻不成正比，《紅色通緝令》劇情空洞，雖吸引龐大觀影時數（累計全球觀眾觀賞時間逾1.48億小時），坊間卻劣評如潮。在全球掀起「現象級」風潮的《魷魚遊戲》成為劇迷熱烈討論的話題，更令Netflix訂閱用戶暴增至440 萬；但Netflix不少燒錢大作的評價往往不如人意，難道在大數據時代，點擊率稱王，叫座比叫好重要？

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）上架至今引起全球熱潮，長期穩佔戲劇排行榜榜首，成為全球熱烈討論的話題。(劇照)

詳細分析請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《《紅色追緝令》：夢幻卡士組合 燒錢燒出爛片》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。