中國東盟峰會︱建戰略夥伴關係　南海爭議無改東盟軌迹？

國家主席習近平早前以視像形式參與「中國-東盟建立對話關係三十周年紀念峰會」，正式宣布建立「中國東盟全面戰略夥伴關係」，重申中國「永遠是東盟的好鄰居、好朋友、好夥伴」。習近平強調中國「絕不尋求霸權，更不會以大欺小」，將共同維護南海穩定。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）卻因近日中菲南海之爭而潑了一記冷水。



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對於習近平「不以大欺小」的宣言，杜特爾特稱他對於最近在兩國爭議區域阿雲金礁（Ayungin Shoal）發生的事感到厭惡，表明「這對我們國家之間和我們的夥伴關係都沒有好處」，又強調2016年南海仲裁已為南海問題提供「法律的清晰性」，這與其上任後擱置南海仲裁判決的態度大相逕庭。

不過，慣常採取激進言論的杜特爾特此番表態有多大代表性卻值得質疑。菲律賓對華的外交表態，往往有針對不同聽眾、強硬參雜的兩面性。隨着來年大選臨近、民望高漲的杜特爾特離任在即，針對國內部份選民的強硬宣傳預料會愈來愈多。

類似的南海爭論經年有之，南海之爭已成可控卻穩定存在的爭議？隨着東盟與中國的共同利益漸趨深化和同化，即使是當下大國競爭之勢介入，挑起區內紛爭，也難以撼動箇中的微妙關係？

詳細分析請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《與華建全面戰略夥伴關係 南海爭議無改東盟軌迹》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。