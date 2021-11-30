中美博弈下的「東盟中心地位」，是危也是機？

日前東盟與中國剛建成「全面戰略夥伴關係」，不少論者都認為中國與東盟的外交關係又再深化。然而，早在「中國-東盟建立對話關係三十周年紀念峰會」前，澳洲與東盟在峰會上早已建立「全面戰略夥伴關係」。那麼，這是否代表中國和澳洲與東盟的關係基本上可作等同？



習近平透過視像方式向東盟領袖發言，強調中國「絕不尋求霸權，更不會以大欺小」。（美聯社）

東盟近月分別與兩國建立「全面戰略夥伴關係」，到底什麼葫蘆賣什麼藥？在東盟國家當中，新加坡總理李顯龍講得最直白：「區內國家想要跟中美兩個國家都有良好關係，不希望要選邊站。」正如馬來西亞首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）指出：「雖然競爭無法避免，但中美關係必須首先由合作定義。」

似乎只要域外勢力願意支持「東盟中心地位」，東盟基本上對各種戰略夥伴關係也是無任歡迎。例如日、韓與東盟早存在戰略夥伴關係，歐盟去年也將與東盟關係提升至戰略夥伴地位，印度本年亦與東盟開展「東盟-印度發展夥伴計劃」，連俄羅斯近年也積極經營與東盟國家的關係，特別是在軍事合作層面。東盟的「不結盟」，從另一個角度來看，也可算是一個「都結盟」的策略。

與歐盟強勢的中央機構不同，東盟中央力量鬆散，意見不一的成員國集體行動能力甚低，特別是在經貿以外的層面。因此，雖然「東盟中心地位」的地緣主導權和獨立性是東盟的核心精神，但此地位一直靠外部勢力的尊重而成，並非由東盟主動維持。全球政經格局丕變，對其中心地位亦構成挑戰。

中美大國博弈對東盟而言是危也是機，各界正細心觀測其未來發展。但東盟能否在各方爭相拉攏下乘勢壯大自主？盟內哪個國家能成為有力領導的大國？

詳細分析請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《中美博弈下的「東盟中心地位」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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