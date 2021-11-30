中國經濟挑戰超預期 央行積極應變

上周一（11月22日），國務院總理李克強在部份地方政府主要負責人座談會上表示：「我國發展遇到的新挑戰交織疊加、超出預期。」這是在四天時間裏，李克強第二次強調挑戰，提示中國經濟的下行風險。



中國央行在三季度貨幣政策執行報告亦釋放了穩信貸的信號。央行認為，未來中國經濟形勢將面臨三重挑戰。

一是，通脹形勢嚴峻。在三季度的報告中，央行對生產者價格指數（PPI）的判斷已經從此前的「有望趨於回落」變為「短期內可能維持高位」。數據顯示，10月中國PPI按年上漲13.5%，創下二十五年來最大漲幅。

二是，房地產市場震盪不斷，全國房價普遍下跌，以致央行直接點出「防止在處置其他領域風險過程中發生次生風險」。

國務院總理李克強在部份地方政府主要負責人座談會上表示：「我國發展遇到的新挑戰交織疊加、超出預期。」（資料圖片）

三是，發達經濟體貨幣政策調整可能對中國經濟產生溢出效應。

不過，央行認為上述挑戰仍在可控範圍。本次報告多次提出貨幣政策「以我為主」。這表明，中國央行將「根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策力度和節奏」，不會受到全球其他主要經濟體收緊貨幣政策的影響。總體而言，在嚴峻的挑戰面前，中國的貨幣政策正在向着更積極的方面轉變。但是，短時間內不會發生質的變化。

詳細內容請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《李克強警告挑戰超過預期 央行貨幣政策起變化》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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