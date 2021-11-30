網絡大V司馬南批判聯想 是痛陳時弊還是為了「呃like」？

近期中國知名網絡大V司馬南向中國著名企業聯想發起批判，接連製作多期網絡自媒體視頻，指責聯想改制時國有資產流失，負債率過高，高管工資太高、分紅太多，管理層有14名外籍高管，科技含量低，國內產品定價高於國外等等，既贏得很多中國網友的支持、點讚，讓聯想再次陷入風口浪尖，又引發了許多人對司馬南動機和論據的批駁。



有人說這其實是網絡大Ｖ爭取流量的技倆。那麼，為什麼司馬南要拿聯想開刀？這或許與聯想影響力足夠大，且近些年聯想的企業聲譽下滑有關。

隨着華為等企業的興起，聯想逐漸退居二線。（路透社）

二十年前甚至十年前，聯想可以說是走在中國科技企業的前沿，是科技領域的標杆企業，但現在隨着華為、阿里巴巴、字節跳動、騰訊、百度等高科技企業的崛起，聯想似乎愈來愈被甩在身後，很多人說聯想只是一家「組裝廠」。聯想為什麼會如此沒落？

進一步而言，司馬南的種種說法又站不站得住腳？對聯想又有什麼打擊？我們又當如何看待？

詳細內容請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《司馬南聯想之爭：企業應在市場一較高下，而不是淹死在口水裏》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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