國家反壟斷局掛牌　強勢打擊網絡巨頭競爭壁壘

11月18日，國家反壟斷局在北京正式掛牌，國務委員、國務院反壟斷委員會主任王勇出席了掛牌儀式，國家市場監督管理總局副局長甘霖出任局長一職。



過去一年多，中國政府通過一系列的強勢舉措，試圖打破「網絡效應」下的競爭壁壘，成立副部級機構國家反壟斷局正是最新的舉措。

就在掛牌後的第三天，國家反壟斷局對外公布了43起網絡領域經營者集中案件的行政處罰，涉及阿里巴巴、騰訊、百度、京東、美團、字節跳動等十家網絡平台企業，時間跨度從2012到2021年。

阿里巴巴等企業因壟斷行為收罰單。（資料圖片）

另外，中國《反壟斷法（修正草案）》已在今年10月19日提請全國人大初步審議，根據修正草案的規定，對於造成壟斷後果的未申報併購案，除了股份處理、強制分拆等處罰措施之外，最高罰金可以達到上一年度銷售額百分之十，即使是沒有造成壟斷後果的未申報併購案，罰金也會提高到500萬元。目前，《反壟斷法（修正草案）》已經完成了對外公開徵求意見的階段，該法大概率在2022年內完成立法工作。

根據現行的中國《反壟斷法》，對於經營者集中案件事先未申報的案件，頂格的罰金僅為50萬元人民幣，相比於動輒幾十億甚至上百億的併購案，處罰力度明顯偏低，修正草案正好針對這個漏洞。

詳細內容請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《中國升級反壟斷機構 網絡巨頭將迎大考》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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