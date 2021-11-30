學童自殺未被正視 教育局出信就能解決問題？

今年九月開學至今，短短兩個月間已有八宗學童懷疑自殺事件，時間之短、頻率之密令人震驚。然而，情況如此嚴重的當下，教育局也只是「感到難過」，並一如以往有學童自殺事件發生時的做法，對學校發信，囑咐教師、校方關注學童精神健康，防止類似事件再次發生。然而，這樣的做法連亡羊補牢都稱不上，因為這根本無法觸及學童自殺事件頻生的真正原因。



香港學童學業壓力沉重已經是老生常談。（李豪杰攝）

兒童死亡個案檢討委員會上周二（11月23日）發表第五份報告有關預防兒童死亡事故的報告，當中檢視了2016至2018年三年內的259宗兒童死亡個案。除了有159宗死於自然的案件外，在另外100宗死於非自然因素的個案中，自殺個案佔了近六成。

三年間共有59宗自殺個案，較上一期，即2013至2015年增加逾倍，情況令人憂慮。回顧本港兒童自殺數字本由2010年的21宗高峰開始持續回落，但2016年又再次急升至21宗，2017年更是到達了高位，該年共有24名兒童自殺死亡，同時亦是過去10年最高，意味着學童自殺的問題從未解決……

詳細內容請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《學童自殺中不能被忽略的原因》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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