工商管理博士羅文華就錄色金融在香港的發展作了回顧，並提出建議：

綠色金融的發展歷史可追溯到上世紀七十年代，香港則起步較遲。2015年7月，新疆金風科技在香港發行首隻離岸綠色債券。香港綠色債券市場在2018年轉趨活躍，發行金額達到110億美元，是2017年的3倍。2019年2月，香港金融管理局舉行氣候債券倡議組織《香港綠色債券市場報告》發布會，指香港已成為全球最大的綠色市場之一。



金融發展局在2017年曾就香港如何把握機會發展綠色金融提出建議：把香港定位為籌集綠色資本的樞紐：面對內地在綠色基建方面的龐大資金需求及「一帶一路」倡議所帶來的機遇，香港亦利用卓越的金融基礎設施，加強其項目融資服務（尤其在綠色債券發行方面），亦擔當為綠色企業籌集股市資金的平台。

香港金管局總裁余偉文在今年10月指出，已將ESG併入外滙基金的公開市場及私募市場的投資管理過程，原則是，當ESG投資與其他投資的長線收益相若時，會優先考慮ESG投資，並逐步加大外滙基金ESG投資所佔的份額；金管局正協助政府推行總值2,000億港元的綠色債券計劃。

在歐洲、美國、日本等地，ESG投資正急速増長，其全球規模在2018年已逾30萬億美元，香港在這方面卻遠低於此等先進国家。

余偉文表示，已將ESG併入外滙基金的公開市場及私募市場的投資管理過程，原則是，當ESG投資與其他投資的長線收益相若時，會優先考慮ESG投資。（鄭子峰攝）

由於香港ESG市場發展較慢，政策制定者和監管機構需介入，予以推動。證監會在2019年12月的調查報告提出了三項短期措施，包括：（1）設定對資產管理公司的期望;（2）提供指引並加強培訓；和（3）成立業界小組促進交流。監管機構提升政策法規的要求，讓資產擁有者不致所託非人，以提升行業能力表現的基礎，而改善溝通協同協調則有利於業界分享經驗，共同提高。

目前香港ESG發展主要由監管機構推動，證監會、金管局等先後推出不同措施。香港政府在綠色債券發展方面固然出力不少，但在其他範疇如ESG方面則有不足之處。

羅文華認為，香港應借鑑德國和英國等綠色金融的經驗，例如，國家參與、發揮政策性銀行的作用都是德國綠色金融的特徵。

詳細內容請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《香港綠色金融的歷史、現況及進一步發展之建議》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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