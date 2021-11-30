李克強為何要特意說到「避免冒進與一刀切」？

在經濟增長率放緩，今年第三季度國內生產總值（GDP）增速只有4.9%的情況下，外界普遍預期中國第四季度GDP增速將進一步放緩，經濟動力問題將延伸至下一年。近期中國國務院總理李克強多次就經濟形勢召開座談會，提醒各地方政府要為市場主體生存與發展創造良好環境。



9月16日，李克強在廣西壯族自治區黨委書記鹿心社和自治區主席藍天立陪同下，在玉林、南寧考察。（中新社）

上周一至周二（11月22至23日）考察上海過程中，李克強就召開部份地方政府主要負責人座談會，警告中國發展遇到的新挑戰交織疊加、超出預期。他要求地方政府在出台相關經濟政策措施時，要避免採取運動式、冒進式、一刀切措施；堅決反對形式主義、官僚主義，保證各項工作取得實效。李克強還要求，堅持政府過緊日子，集中財力保減稅降費政策落地、保基本民生和基層運轉；國家對地方轉移支付將更多直達基層，省級財政也要加強對縣級以下的支持，要做好保障和改善民生等工作。

上述講話映射出目前中國有些地方政府在經濟發展下行壓力大的情況下，不僅仍然存在運動式、冒進式、一刀切施政措施，甚至可能存在國家財政轉移支付過程中，截留資金現象……

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