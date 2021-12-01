版權條例｜二次創作、迷因圖如何才算「侵犯版權」？

上周三（24日），政府重新就《版權條例》修訂，諮詢公眾三個月。政府於2011及2014年提出修訂《版權條例》均以失敗告終，法例落後國際趨勢十年，版權持有人、中介提供者、版權使用者和政府也是輸家。十年以來，傳播渠道和技術日新月異，串流、網上打機、街頭和網上演唱，以至截圖、迷因圖（meme）普及，法例卻未能有效針對持份者的權責，亟需更新。



Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，劇中演員的IG粉絲數目極速飆升，「木頭人」更成為迷因的二次創作對象。（路透社）

修例將刑事化侵權行為，引起網民尤其是二次創作者的憂慮。他們擔心會否因為傳送截圖、分享打機過程就會犯法。知識產權署不論在七年前和今天也斬釘截鐵說不會：在2014年的解說中提到，「如果版權擁有人不反對或不予追究，執法機關並無任何基礎作刑事上的追查，檢控更無從說起」，又稱傳播程度要「達到損害版權擁有人的權利的程度」，而替代原作品是重要因素，日前知識產權署署長黃福來重申，政府絕對不會繞過版權持有人提出檢控。

問題是，官民長期互相猜忌，網民不會因為官員在個別議題的言辭較肯定就相信政府……

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