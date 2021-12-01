油旺重建｜市建局避談原區安置　「以人為本」流於口號？

油旺區一直有「市區更新」的需求。早於2010年4月，油尖旺區議會便曾委托顧問進行「油尖旺市區更新地區研究」，探討油尖旺區的市區更新發展願景。2017年，市區重建局再次為油旺地區進行重建規劃研究，探討如何提升這兩區目前土地的使用效益及重建潛力，並計劃將部份區域劃成活化帶及休憩用地，希望提升該區生活環境。市建局於今年9月下旬完成報告並提交立法會，政府隨後也表示正聯通局方就「油旺研究」制訂執行細節，料明年完成相關工作。



為什麼需要研究再研究？香港城市大學公共政策學系教授葉毅明估計，市建局要避免對油旺區進行大規模的重建，才會進行一個大範圍的研究，想看清楚問題所在，再「對症下藥」：「當初（市建局）給的印象是不希望像觀塘市中心一樣，全部清拆重建。第一，要做到全面重建是很困難的；第二，這會是『天價』； 第三，他們根本不知道應該如何規劃。」他表示，過往政府也有進行一些「小修小補」以改善油旺區的生活環境，例如興建小型公園、小規模的社福設施等，但這次政府希望市建局能進行長遠規劃，「這個區有很多樓宇已經舊了，即使不想重建，它們總有一天會倒塌。」

由此可見，油旺區重建的議題已討論多時，根據油尖旺區議會的區域研究，居民主要希望能改善生活環境以及交通問題。不過，市建局這份研究所提出的方案似乎與居民的意願有相違背的情況，引起外界不少爭議......

我們當然最希望（可以建公屋），但我估計從成本角度作考量，市建局是不會這樣做的。 城大公共政策學系教授葉毅明

這些地方原本是一些『活』的東西，例如果欄這些年來也有發展和轉型，水果產業開始走向高檔化，用不用得着你去『活化』？一個本來活潑的地區，卻要『活化』它，唯一的意思是搶奪那些土地資源，升級土地價值，再換一批更高檔的人進去，這是搞地產，不是『活化』。 本土研究社成員陳劍青

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