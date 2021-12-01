維新會崛起成日本第三大政黨　反映什麼民情？

10月底，日本第49屆眾議院選舉結果揭曉。自民黨新總裁岸田文雄帶領全黨在眾議院465席中單獨拿下261個議席，加上執政聯盟公明黨的32席，維持自公執政聯盟在日本眾議院的絕對穩定多數席位（293席）。

在野黨未能抓住新冠疫情危機下千載難逢的自民黨執政逆境，第一大在野黨立憲民主黨在眾議院的議席不升反跌，從110席減少到96席，遠遠低於過半數所需的233席；但以大阪為根據地的日本維新會在眾議院的議席大幅上升，獲得了將近800萬票，成為國會第三大政黨。



立憲民主黨的慘敗直接導致黨魁枝野幸男黯然辭職，黨內在年末面臨領導層換血。（Getty Images）

日本維新會在本次選舉中獲得41個議席，超過選舉前的11席，增長率為272%。據日本國內分析，維新會在關西地區大獲全勝，基本上把當地的自民黨勢力掃平了，其背後的原因建基於疫情期間維新會領導層之一大阪府知事吉村洋文果敢的領導風格和主張行政效率改革的黨綱。相比東京中央政府的大臣和官僚們，吉村在新冠疫情下出色的危機管理贏得了當地民眾的肯定，報復性地把自民黨勢力趕出了大阪地區。

宏觀來看，本次選舉顯示日本在野黨需要從根本上改變國政層面的選舉策略，否則在可見的未來實現政權交替基本無望。一直以來，日本在野黨給出和自民黨不同的執政方案是：注重社會正義和分配，以及在性別、教育等領域展現出的自由主義主張。但本次維新會崛起的現實顯示，日本選民對國家政治制度設計基本認同，並更注重現有體制下的「競爭」和「改革」議題，而不是「分配」問題......

【同場加映】疫情下的日本

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張望

日本早稻田大學國際教養學部副教授



詳細內容請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《維新崛起：日本在野黨的方向性重組》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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