蘋果公布自助維修計劃　自己手機真係可以自己修？

蘋果上月17日公布「自助維修計劃」（Self Service Repair），用家可查閱蘋果的維修手冊，再經官方網上商店訂購原廠零件及工具，自行維修產品。計劃預計明年初先在美國展開，同年陸續擴展至其他國家。首階段將適用於手機iPhone 12和13，再推展至裝有M1晶片的Mac電腦。



蘋果月中公布「自助維修計劃」，助用戶自行維修產品，是公司在維修權議題上的重大態度轉變。（Apple圖片）

蘋果將於明年才公布收費，它聲稱計劃以其售予獨立維修店的同樣價錢售賣零件；若在維修後把舊零件交由蘋果回收，顧客可換取未來購物優惠。

蘋果的電子和機械產品生產商，長年保護他們在產品維修的壟斷地位。自2012年美國麻省投票通過法例，要求車廠向經銷商和獨立維修店分享汽車維修資訊後，有些消費者開始呼籲，這種維修權也應該擴展至電子產品、醫療器材、農產設備等；當不同地方試圖立法保障維修權時，蘋果、Microsoft或代表科技公司的遊說組織均極力阻撓。美國已有27個州政府試圖就電子產品維修權立法，幾乎都是因此失敗。

電子產品業者一直堅決掌握維修權，主要有幾個理據。他們強調若非官方維修，在維修期間或者維修後的產品可能會構成安全問題；同時，非官方維修的私隱外洩或被黑客入侵風險更大；而且，開放維修權可能會有損他們的知識產權。

蘋果上月中轉軚推出新政策，讓消費者較容易自行維修其電子產品。在另一科技巨頭Microsoft上月也有類似讓步下，蘋果為什麼會改變態度？是次轉軚對於維修權運動又將會有何影響？

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