貧窮問題一直未有藥方 香港距離「共同富裕」有多遠？

本港貧富懸殊問題一直十分嚴重，根據政府統計處編製的2020年香港貧窮情況報告，貧窮人口高達165.3萬人；此外，全港有逾22萬人口居於環境極度惡劣且租金絕不便宜的劏房。政府雖然有由政務司司長帶領的扶貧委員會處理相關問題，只是卻看似對貧窮問題無計可施。



勞福局局長羅致光在8月時撰寫網誌，提及香港貧富懸殊問題，卻不是提出什麼解決之道，而是批評「一般學者、傳媒與時事評論員仍習慣以香港的稅前和福利轉移前的堅尼系數」並不公允。然而，即使局長對堅尼系數計算方法的堅持沒有錯，是否代表香港政府的扶貧工作就沒有問題？165萬的貧窮人口與22萬劏房居民是否就會不復存在？

獲委任馬會慈善及社區事務執行總監的梁卓偉剛辭去香港大學醫學院職務。（李澤彤攝）

日前香港大學醫學院院長梁卓偉向校長張翔請辭，並打算在學期完結後接受香港賽馬會委任為慈善及社區事務執行總監，致力應對香港的「貧富差距大流行」問題，同時集中處理社會的「第三次再分配」工作。在今日人人談論「共同富裕」的時候，梁卓偉的事業選擇反映了一項有趣的現象，似乎我們都覺得賽馬會的慈善信託基金可能更能積極應對貧富差距問題，香港要多進行第三次分配……

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