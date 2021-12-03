民主峰會．一｜台一如所料獲邀出席 北京如何反應？

首屆「民主峰會」將會於12月9至10日舉行。美國國際院在上周二（11月23日）確認出席名單，旋即惹來不少爭議。除了英、日等毫無爭議的美國盟友，還有諸如剛果這些美國也認為不那麼民主的國家，乃至安哥拉這些前社會主義國家。此外，不少分析指出這次「民主峰會」矛頭直指中國，然而受邀名單中卻未見新加坡、泰國、越南這些重要的亞太夥伴。若說最意料之內卻又令人關注的，就是台灣也出現在受邀之列。



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對台灣很多民眾及蔡英文政府而言，受邀出席美國主辦的「民主峰會」，且與其他主權國家列席，可謂莫大的鼓舞。（Getty Images）

美國現在就是在跟中國「講道理」。拜登舉辦西式民主盛會，台灣作為大中華圈嘗試西式民主的案例，即使受到美國逾矩的隆重招待也不為過。美國擺出的態度，彷彿就是向中國說，「我舉辦的是『峰會』，又不是『國家領導人峰會』，我邀請台灣怎麼了？何況台灣也並非由蔡英文出席，就算是蔡英文出席，那又怎麼了？」

然而，拜登如今的做法也是無可奈何：他剛與習近平舉行會晤長談逾三小時。這時的白宮總需要有一些舉動，證明自己並不「親中」……

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