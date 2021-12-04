民主峰會．二｜美國憑什麼批判他國？ 王毅：民主不是可口可樂

著名政治學者法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）過去提出歷史終結論，稱共產主義已死，民主最終取得勝利。福山之言加強冷戰後人們相信歷史會進步、為人們值得一個更好的民主世界提供一道標誌性的信條。但默克爾從不相信歷史的終結。她在多次演講和採訪中提到福山，並拒絕接受他的理論。「對我們所有人來說，還有足夠多的事情要做」，「歷史並沒有終結」。默克爾也曾經悲觀認為，自由的勝利導致理想破滅的結果。



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前美國總統特朗普與巴西總統博索納羅（左）上台被視為全球此波民粹勢力抬頭的典型代表。（視覺中國）

毋庸置疑，前美國總統特朗普（Donald Trump）2016年當選是對歷史終結論的最大反諷，特朗普當年的出線只是告訴世人一個真實世界的樣貌：一個長久以來知識份子視而不見、一個被經濟全球化所遮蔽的悲慘世界。然而，就在特朗普退場、拜登陣營代表的自由主義傳統路線回歸，這番交替並無改於那一個讓特朗普趁隙而出的破口依舊存在。

諷刺的是，以美國為首的民主國家深陷「民主焦慮」卻無法自省，直白點出當前民主真實問題的反而是被迫提上「民主審判桌」上的北京……

詳細內容請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《唯有民主迷失意義 才把反中視為成全自己的救贖》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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