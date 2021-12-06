周報獨家精選｜港人自帶有色眼鏡 少數族裔「原罪」從何而來？

在香港這座自詡為「多元包容共融」的國際大都市中，以「香港人」乃至「華人」為中心的主流社會，仍有強烈的排外情緒。「種族」的標籤因外顯的膚色及外貌特徵，更容易遭遇明顯、甚至有攻擊性的差別待遇；少數族裔這個標籤本身更往往被視為「原罪」。南亞少數族裔等處在較底層的人士，在日常生活中遭遇種種歧視與不便，由於社會上廣泛存在根深蒂固的觀念，許多問題一直被忽視或掩蓋，相較於在香港頗受尊重的白種人士（白人），他們更像是「看不見的他者」。



融樂會總幹事張鳳美接受《香港01》採訪時憶及，今年1月由於新冠疫情嚴重，政府首次引用《預防及控制疾病條例》（第559J章），在佐敦劃出受限區域，要求市民留在處所並接受強制檢測。受限區域聚集較多少數族裔居民，其中以唐樓的劏房居民居多，由於住宅較密集、唐樓建築結構特殊，病毒十分容易傳播。張鳳美慨嘆，當時衞生署有醫生在記者會上提到，少數族裔人士的生活習慣、文化等差異，使得他們更容易感染，比如除下口罩聊天等習慣。「不單是少數族裔會這麼做（除口罩），但就是有一些人覺得他們不乾淨、口罩戴得不好。」

詳細分析請閱讀第294期《香港01》電子周報的系列報道：

香港主流社會中的少數族裔：看不見的他者

傾斜的社會：少數族裔的公共服務及福利待遇

少數族裔就業——零工經濟是紅利還是陷阱

中不中、英不英？——少數族裔需要怎樣的語言教育

香港應向國際學習怎樣的多元種族共融政策？

上月，foodpanda外送員在北角pandamart分店外舉起標語罷工。（資料圖片/莫家文攝）

駱惠寧國家憲法日講話 揭示幾項工作待完善

上周六（12月4日）是「國家憲法日」，中聯辦主任駱惠寧在座談會致辭時表示，《憲法》確立「一國兩制」制度體系根基，中國共產黨是中國的領導核心力量，不承認憲法在港地位、不尊重中共領導，就是忘了香港特別行政區是怎麼來的，「實際上就是否定『一國兩制』的憲制根基。」

除了點出《憲法》和《基本法》與「一國兩制」的關係，駱惠寧亦透露進一步推進「一國兩制」的幾項工作，當中有部份正在進行，亦有些工作預計會待下屆政府上任後會有重大進展。

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中聯辦主任駱惠寧在「國家憲法日」座談會致辭時表示，《憲法》確立「一國兩制」制度體系根基，不承認憲法在港地位、不尊重中共領導，就是忘了香港特別行政區是怎麼來。（資料圖片）

繼港珠澳大橋後 北京想建的「台海通道」是什麼？

國台辦發言人朱鳳蓮日前在例行新聞發布會上表示，「大陸方面正在規劃和推動兩岸交通基礎設施建設相關工作。平潭海峽公鐵兩用大橋平潭段已實現公路鐵路全部貫通；福建省有關方面已經完成與金門、馬祖通橋的初步技術方案。國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》已規劃福州至台北支線建設。」

此言一出，立即引發各方對於「台海通道」的相關討論。在國台辦這場記者會之前，大陸民間一首《2035去台灣》的歌曲就引起輿論的熱烈討論，且當時國台辦發言人表示「相信（2035年去台灣）這個願望一定會實現」，如今又在發布會上闡明大陸正在研討「台海通道」之實行。統一台灣，真的近了嗎？比起關注台海通道的具體實行計劃，大陸民意更在意這個。

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福廈鐵路是中國首條跨海高鐵，也是福建省第一條時速350公里的高鐵。（新華社）

美國的台灣牌及中國的應對

中美乒乓外交五十年之後，由兩對中美乒乓球選手混合組成的搭檔出戰在美國休斯敦舉行的世界乒乓球錦標賽，讓人們揣測這是否乒乓外交2.0，中美關係會否因此而破冰。不過，白宮已無基辛格式的現實主義外交大師坐鎮，而當年美國「聯中抗蘇」的企圖放到當前的全球權勢結構裏，今天的中國更像是那個被美國針對的一方。美國通過打台灣牌來塑造與中國競爭的大環境尤其值得警惕，我們在期待北京與華盛頓能破冰的同時，也必須看到華盛頓有多股勢力正在追求與台北的「破冰」——也就是說，美國正在嘗試將兩岸及美國的三角關係構建成當年中蘇美的三角態勢，聯台抗陸。

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隨着美國中期選舉周期到來，以及關鍵的2024總統大選周期將在其後展開，政客們都在比誰能對中國更強硬。

乘區塊鏈熱潮而起 Web3.0在革誰的命？

繼非同質化代幣（NFT）、元宇宙（metaverse）後，第三代互聯網（Web 3.0）近期成為最新的未來科技概念。這個主要由區塊鏈和加密貨幣圈人鼓吹的變革，與昔日的Web 1.0時代、我們現在身處的Web 2.0、甚至十多年前已有人提過的Web 3.0預言，有什麼分別？Web 3.0可以如何實現？這些推手希望帶來什麼改變？Web 3.0可否真的帶來一個更好的世界？

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敬請留意2021年12月6日出版的第294期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。