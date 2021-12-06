上周六（12月4日）是「國家憲法日」，中聯辦主任駱惠寧在座談會致辭時表示，《憲法》確立「一國兩制」制度體系根基，不承認憲法在港地位、不尊重中共領導，就是忘了香港特別行政區是怎麼來的，「實際上就是否定『一國兩制』的憲制根基。」

除了點出《憲法》和《基本法》與「一國兩制」的關係，駱惠寧亦透露進一步推進「一國兩制」的幾項工作，當中有部份正在進行，亦有些工作預計會待下屆政府上任後會有重大進展。



駱惠寧在座談會表示，一國兩制是國家制度和國家治理體系的顯著優勢之一，在實現國家富強、民族復興的道路上，香港不但不能缺席，而且應當與時俱進，充分發揮獨特作用。他點出香港未來幾方面工作，包括要完善特別行政區同《憲法》和《基本法》實施相關的制度機制；健全中央依據《憲法》和《基本法》對特別行政區行使全面管治權的制度，進一步落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制；健全特別行政區行政長官對中央政府負責的制度，完善香港融入國家發展大局，同內地優勢互補、協同發展機制；以及要在全社會加強《憲法》和《基本法》教育，不斷增強香港同胞的國家意識和愛國精神。

駱惠寧所說的「進一步落實特區維護國家安全的法律制度」，是否就是《基本法》第23條立法？「健全特別行政區行政長官對中央政府負責的制度」具體指什麼？

詳細解讀請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《駱惠寧國家憲法日講話 揭示幾項工作待完善》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。