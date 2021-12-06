影評．路易斯韋恩的迷幻貓世界｜40隻真貓參演貓奴始祖的傳奇人生

故事中的主人翁韋恩1860年生於倫敦，是六個孩子中的長子，也是唯一的男孩子，他的人生前半部分比較順風：在《倫敦新聞畫報》有一份工作，如願與比自己大十歲的妻子家庭教師愛美麗理察遜結婚。

電影中的韋恩經歷了人生的高低起跌、生離死別，一度成功，亦面對過一敗塗地。（電影劇照）

然而，逆境來臨得很快，愛美麗患上乳癌，韋恩和她共度艱難的日子，他們收留了流浪小貓彼得（Peter），日後貓就成為韋恩的主要繪畫題材。

貓在維多利亞時代仍然被視為實用動物，負責控制老鼠和害蟲，而且，貓與女巫的在傳統上有聯繫，形象較負面。直到二十世紀，貓才開始被人類全心全意地視為寵物。

韋恩和愛美麗養貓，似乎也不尋常，更何況是畫貓，1886年聖誕節，韋恩為《倫敦新聞畫報》所畫的跨版畫作《小貓的聖誕派對》（A Kittens' Christmas Party）刊發，畫中有過百隻貓，用擬人的手法呈現，立刻令貓變得親切，建立了貓的可愛形象。

然而，韋恩面對人生種種艱難，未必可以看到世界的美麗，甚至乎，生命中的殘酷打擊，令他看到迷亂的世界，更從人間現實走到瘋人院……

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《《路易斯韋恩的迷幻貓世界》：世界本身是美麗的》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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