「2021上海台北城市論壇」（雙城論壇）12月1日舉行，自2010年舉辦至今已逾十年，此次由上海主辦，在兩地分設視頻會場。本屆主題聚焦「新經濟 新發展」，除了台北市長柯文哲與上海市長龔正開幕致詞外，並由兩市副市長與秘書長分別發表主題演講，隨後簽署三項備忘錄（MOU），全程歷時僅1.5小時，可謂史上規模最小。



柯文哲致詞未提「兩岸一家親」，只重申過去所主張的「五個互相」（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解），以及「交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」的立場，並強調其以務實的態度處理兩岸事務，證明持續交流、累積善意、促進互信是兩岸應該走的方向。龔正致詞則喊話兩岸都是中國人，支持台胞台企發展，期待「共圓中國夢」。會前台北市副市長黃珊珊在臉書發文稱「台灣是一個獨立自主的國家」，且未出席論壇，成為一個小插曲。

值得進一步觀察的是，此次雙城論壇鄰近明年台灣九合一選舉，再加上台灣民意基金會10月26日發布民調顯示，柯文哲的台灣民眾黨支持度17.6%，超過國民黨的16.2%，儼然有躍居台灣第二大黨之勢，那麼2024年台灣民眾黨在總統大選的「參賽」，也就有了更多的可能空間。

如今，有志於大位的柯文哲是要「左右逢源」還是「勇敢做自己」，抑或是「敢於天下先」，在新形勢下開創新思維，這既是其主觀願望的自我攤牌，更是兩岸與地緣客觀現實給整個台灣出的一道嚴肅考題......

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《台海緊繃下的雙城論壇 柯文哲兩岸論述的突圍摸索》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。