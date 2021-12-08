新一國兩制｜中共「第三份歷史決議」對兩岸關係的影響

中共「第三份歷史決議」上個月獲得通過，全文長達132段、共逾3.6萬字，既總結了過去、又指向未來，對中國政治的發展和走向意義重大。在這份備受矚目的《歷史決議》中，涉台表述在台海局勢緊繃的當下尤受關注，也將深刻影響兩岸關係的未來走向。



中共十九屆六中全會通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。（新華社）

「第三份歷史決議」內提及兩岸關係的有兩處。第一處表述顯示出中共將統一台灣看成是對港澳恢復行使主權的「一國兩制」和平統一實踐的延續；第二處表述則是對過去和當前台灣問題及形勢作出研判，指出台灣當局自2016年「加緊進行『台獨』分裂活動，致使兩岸關係和平發展勢頭受到衝擊」，但強調「有中國共產黨的堅強領導」，「祖國完全統一一定能夠實現。」

換言之，兩岸統一是中共繼港澳回歸後的最後一項涉「祖國完全統一」及「中華民族偉大復興」的「必然」歷史任務，性質上無可避免。剩下的問題是使用什麼手段來實現這一目標，英國巴斯大學政治、語言及國際研究學系副教授黃伯農在本報撰文，分析他對這一議題的看法。

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《中共「第三份歷史決議」對兩岸關係的影響》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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