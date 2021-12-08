32國取消普惠制關稅優惠　對中國外貿出口影響幾何？

從12月1日起，歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭、列支敦士登等32國正式取消中國出口產品的普惠制待遇（Generalized System of Preferences，GSP）。普惠制是發達國家（予惠國）對發展中國家和地區（受惠國）出口製成品和半製成品給予的一種單向的優惠關稅待遇制度，旨在幫助發展中國家擴大出口，加速其國內經濟增長。當中國輸往上述32國的商品不再享受這些國家的普惠制關稅優惠待遇，對中國出口將造成多大影響？



中國海關總署早在10月25日公布32國不再給予中國普惠制關稅優惠待遇的消息。（中國海關總署網頁截圖）

有外貿專業人士對《北京青年報》表示，32國取消中國普惠制待遇，暫時會讓一些出口企業失去關稅優惠，帶來一定的壓力。但總的來說，這種影響是有限的：由於中國製造產品的競爭力愈來愈強，單純的關稅影響已經很難影響到中國產品國際貿易的全局。以中美貿易摩擦為例，儘管雙方貿易摩擦多年，但中美間的貿易額仍快速增長。

中國世界貿易組織研究會會長霍建國認為，歐美國家的正常關稅維持在2-3%之間，即便是取消普惠制，恢復到這些國家的正常關稅水平，對中國產品的影響也不大。

事實上，歐盟從上世紀九十年代以來已逐漸減少對中國的貿易優惠安排，到本世紀第二個十年，中國享受歐盟普惠制待遇的出口商品種類已經不多了，但中國對歐盟的出口規模卻成倍擴張。

除此之外，外界關注取消對華普惠制優惠會否衝擊中國的發展中國家定位——這一問題較為複雜，它不是一個簡單的經濟問題，不能單靠硬性指標去認定，而是一個全球政治問題......

詳細分析請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《多國接連取消特殊關稅優惠 中國還能自稱發展中國家嗎？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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