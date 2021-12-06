少數族裔．福利｜工作、學習、日常生活 無處不在的歧視與不公

香港多年來以多元包容共融的「國際大都會」自詡，並深深以此為榮。然而，香港社會的排外情緒其實甚為強勁，被針對的主要是少數族裔，他們因為膚色與種族，便彷彿帶有原罪，經常受到歧視與不公平對待，在日常生活、職場以至社會福利體系中，歧視無處不在，更嚴重的是，面對這些問題，他們往往投訴無門，成為被社會邊緣化的一群人。



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融樂會總幹事張鳳美表示，即便是香港居民，少數族裔人士未必能同等地獲取所有社會服務。（蘇煒然攝）

根據《2016年香港少數族裔人士貧窮情況報告》，南亞裔族群多為基層家庭，青年就學率較低，因教育水平有限，大多數人都從事基層工種。報告中顯示，政策介入後（恆常現金），當年有19,500個少數族裔貧窮住戶及44,700名貧窮人士，貧窮率為17.6%。對於貧窮住戶而言，低收入津貼是重要福利之一。

融樂會總幹事張鳳美表示，根據她的經驗，很多少數族裔基層家庭都不知道有低收入津貼，當中部份是移民到香港，中英文水平有限，難以自行填寫申請表格，需要社工幫助。相當一部份大家庭僅一兩個為在職人士，收入有限，對於他們而言，如無政府的恆常現金資助，生活只會雪上加霜……

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《傾斜的社會：少數族裔的公共服務及福利待遇》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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