少數族裔．就業｜職場歧視極難投訴成功 自僱難欠權益保障

平等機會委員會（平機會）去年6月曾委託香港浸會大學青年研究實踐中心就香港少數族裔青年教育和就業問題展開研究。該份研究報告顯示，中文讀寫能力是少數族裔就業的主要障礙。不同背景的少數族裔青年有着不同程度的中文能力，目前坊間的其他中文課程大多都被認為不夠實用。



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中文能力不僅成為求職絆腳石，也間接阻礙維權。天主教勞工牧民中心程序幹事曾嘉俊一直關注少數族裔勞工權益問題，並致力幫助他們解決困難，他接受《香港01》採訪時表示，接觸到的個案中，不少少數族裔朋友的第一語言是自己國家的母語，較難吸收和消化勞工處提供的中英文資訊。

少數族裔不僅難以處理勞工權益問題，其在職場上受到的歧視也常常是模棱兩可，難以被真正證明。（資料圖片/莫家文攝）

即便《僱傭條例》的適用對象不分膚色人種，但少數族裔工友對於假期、工傷及遣散費等保障知之甚少，亦不知曉主動獲取訊息的渠道，一旦遇到勞資糾紛或權益問題，不知如何投訴，未能充分利用法律保障。如沒有社工或政府機構的工作人員幫助，他們通常沒有信心可以處理複雜冗長的法律程序，更不會選擇為自己的遭遇申訴維權。

少數族裔不僅難以處理勞工權益問題，其在職場上受到的歧視也常常是模棱兩可，難以被真正證明或定義為「種族歧視」。融樂會總幹事張鳳美對《香港01》指出，要想證明一個案例涉及種族歧視，門檻相當高。

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《少數族裔就業——零工經濟是紅利還是陷阱》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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